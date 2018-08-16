Ayto'da "Depremle Yüzleşmek" Semineri Yapıldı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) ve İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi'nin birlikte düzenledikleri "Depremle Yüzleşiyoruz" semineri AYTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seminere, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Evran, Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit, İMO Aydın Şubesi Başkanı Gürkan Yenipazarlı, ile AYTO ve İMO'ya bağlı üyeler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren AYTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Evran, 17 Ağustos Depreminin Türkiye'de birçok şeyi değiştirdiği gibi inşaat sektörünü de değiştirdiğini belirtti. Depremleri engellemek mümkün değilse de zararı minimuma indirmenin mümkün olduğunun altını çizen Evran, "Depremle yüzleşmek, farkında olmak ve önlemler almak yeni 17 Ağustoslar yaşanmamasının tek yoludur"dedi.

Konuşmaların ardından Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Mehmet Şakiroğlu Deprem Deneyiminin Öğrettikleri, Psikolojik Sağlamlık ve Önlem Alma, Doç Dr. Emre Akın Deprem Etkisi Altında Binalarda Yapısal Düzensizlikler konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Katılımcılar, ülkemizde gerçekleşen depremlerden sonra oluşan yıkımı tüm çıplaklığı ile gözler önüne seren fotoğrafları, seminer öncesinde açılan sergide inceleme imkanına sahip oldu. - AYDIN