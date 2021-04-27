AYTO Başkanı Ülken kapanan iş yerleri ve çalışanlarına destek istedi
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AYTO Başkanı Ülken kapanan iş yerleri ve çalışanlarına destek istedi

AYTO Başkanı Ülken kapanan iş yerleri ve çalışanlarına destek istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken kapanan iş yerleri sahipleri ve çalışanlarının desteklenmesini istedi.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken kapanan iş yerleri sahipleri ve çalışanlarının desteklenmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs ile mücadele kapsamında açıkladığı tam kapanma kararının ardından Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken açıklamalarda bulundu. Pandemi dönemi boyunca esnafların işlerinin düştüğünü ifade eden AYTO Başkanı Hakan Ülken, kısıtlama süresi boyunca kapanacak iş yerlerine ve çalışanlarına destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Ülken, "Aydın Ticaret Odası olarak 1 yılı aşkın süredir hiç iş yapamayan veya işleri çok düşmüş, üyelerimizin sesine ses olmaya salgının başından beri devam ediyoruz. Kapanan iş yerlerine ve çalışanlarına karşılıksız nakit destekler mutlaka verilmeli ve prim, vergi, kredi gibi borçları faizsiz ötelenmelidir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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