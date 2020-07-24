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AYTO Başkanı Ülken, gazetecilerin bayramını kutladı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AYTO Başkanı Ülken, gazetecilerin bayramını kutladı
24.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:41

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Ticaret Odası'nın tüm çalışma ve projelerinin kamuoyuna duyurulmasında verdikleri destek için basına teşekkür eden AYTO Başkanı Ülken, "Aydın Ticaret Odası olarak gerçekleştirdiğimiz tüm çalışma ve projelerimizde basın mensubu arkadaşlarımızı hep yanımızda gördük. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesi ile ben öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukları olan basının, demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini hatırlatan Başkan Ülken, " Kamu yararını göz önünde bulundurarak, yansız ve ilkeli habercilik anlayışını benimseyen basın mensubu arkadaşlarımın Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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