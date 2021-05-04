AYTO Başkanı Ülken'den zincir market düzenlemesine teşekkür

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, zincir marketlerde temel ihtiyaçlar dışında ürün satışının yasaklanması konusundaki kararı sevinçle karşılayıp teşekkür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, zincir marketlerde temel ihtiyaçlar dışında ürün satışının yasaklanması konusundaki kararı sevinçle karşılayıp teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Market Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bu karar, oda temsilcileri ve esnaf tarafından sevindirici bulundu. AYTO Başkanı Hakan Ülken, kısıtlama günlerinde zincir marketlerin beyaz eşya, kırtasiye, ayakkabı, tekstil ve elektronik gibi acil ihtiyaçlar dışında ürün satmaya devam etmelerinin adil olmadığını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre zincir marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışında ürün satışına izin verilmeyecek. Daha önce ısrarla ifade ettiğimiz bu konunun düzenlenmesinde emeği geçen TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve İçişleri Bakanlığına teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı