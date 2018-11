Ayto Akademi'den Tkdk Bilgilendirme Toplantısı

AYTO Akademi tarafından organize edilen TKDK Aydın İl Koordinatörlüğü tarafından "IPARD II" programı destek ve teşviklerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı AYTO yeni hizmet binası eğitim salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda program kapsamında yer alan, Süt ve Süt Ürünleri, Kırmızı Et ve Et Ürünleri, Kanatlı Et Ürünleri, Su Ürünleri, Meyve-Sebze, Yumurta Tavukçuluğu, Bitkisel Üretimin İşlenmesi Pazarlanması, Arıcılık, Zanaatkarlık, Kırsal Turizm, Makine Parkları ve Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına yönelik olan sektörlerle ilgili destek ve teşvikler konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Aydın ekonomisinin gelişmesi için yeni yatırımların önemine dikkati çeken AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, "Yapılacak yatırımları devletin verdiği hibe ve teşviklerle desteklemek yatırımın geri dönüşünün daha çabuk olmasını sağlayacaktır. Bugün gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantısında TKDK tarafından hangi sektörlerde destek verilecek, bu desteklere nasıl başvurulacak gibi konularda üyelerimizi aydınlattık. Umarım burada verilen bilgilerle hazırlanacak projeler Aydın ve Ülke ekonomisine önemli katkı sunacaktır" dedi. - AYDIN