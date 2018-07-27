Aytmatov 23 Yıl Sonra Sözünü Yerine Getirdi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un oğlu, Kırgızistan eski Dışişleri Bakanı Askar Aytmatov'u ağırladı.

Eskişehir Tanıtım Grubu üyelerinin de ağırlandığı ziyaret sonrası Bozkurt, Kaymakam Mustafa Taş ile birlikte misafirlerini İnönü Savaşları Karargah Müzesi ve diğer turistik alanları kapsayan tura çıkardı. Aytmatov, Karargah Müzesi'nde, 23 yıl önce Erdal İnönü'ye müzeyi ziyaret etmesi için söz verdiğini belirtti. Aytmatov, sözünü yerine getirdiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin galibiyetinin planlandığı yerde kardeş Türk halkının verdiği şehitlere Allah'tan rahmet niyaz dilerim" dedi. - ESKİŞEHİR