Ayten Sevim öldürüldü mü? Ayten Sevim nasıl öldü? Müge Anlı - Ayten Sevim olayında son gelişmeler
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Ayten Sevim öldürüldü mü? Ayten Sevim nasıl öldü? Müge Anlı - Ayten Sevim olayında son gelişmeler

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Ayten Sevim öldürüldü mü? Ayten Sevim nasıl öldü? Müge Anlı - Ayten Sevim olayında son gelişmeler

Ölümü şüpheli görülen Ayten Sevim olayı nedir? Ayten Sevim öldürüldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da cevap arayan Ayten Sevim olayında son gelişmeler neler? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Ayten Sevim konusu ele alınıyor. Ayten Sevim'e ne oldu? Ayten Sevim nasıl öldü? Ayten Sevim kimdir?

Ayten Sevim'in katili bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da aranan Ayten Sevim kimdir? Ayten Sevim'e ne oldu?

AYTEN SEVİM KİMDİR?

62 yaşındaki Ayten Sevim hakkında detayları kızları canlı yayında aktarıyor.

Anneleri Ayten Hanım'ın ölümüyle ilgili babalarından şüphe duyduklarını aktaran iki kız kardeş olayın aydınlatılmasını istedi. İddiaları yalanmayan baba Mürettin Sevim, sabah tavukları beslemek için dışarı çıkan Ayten Sevim'in merdivenlerden düşerek yaralandığını, daha sonrada hastanede hayatını kaybettiği öne sürüldü.

AYTEN SEVİM OLAYI NEDİR?

Canlı yayına katılan Ayten Sevim'in kızları, annelerinin şüpheli bir biçimde öldüğünü aktarıyor.

Ayten Sevim'in kızları, babasının bir komşusuyla mesajlarını gördüklerini söylüyor. Bundan kısa süre vefat etmesi nedeniyle ölümünü şüpheli olarak görüyorlar.

AYTEN SEVİM NASIL ÖLDÜ?

62 yaşındaki Ayten Sevim'in şüpheli ölümü. Kızlarının yanı sıra eşi ve oğlu da canlı yayında... Mürettin Sevim eşini darp etti mi? Olay günü neler oldu? Ayten Sevim'in ölümündeki soru işaretleri Müge Anlı'da aydınlatılıyor.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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