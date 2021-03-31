Ayten Sevim olayı nedir? Müge Anlı - Ayten Sevim kimdir? Ayten Sevim'e ne oldu? Ayten Sevim öldürüldü mü?

Ölümü şüpheli görülen Ayten Sevim olayı nedir? Ayten Sevim öldürüldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Mehmet Kirenci bulundu mu, nerede? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Ayten Sevim konusu ele alınıyor. Ayten Sevim'e ne oldu? Ayten Sevim kimdir?