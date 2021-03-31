Ayten Sevim olayı nedir? Müge Anlı - Ayten Sevim kimdir? Ayten Sevim'e ne oldu? Ayten Sevim öldürüldü mü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayten Sevim olayı nedir? Müge Anlı - Ayten Sevim kimdir? Ayten Sevim'e ne oldu? Ayten Sevim öldürüldü mü?

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem
Ayten Sevim olayı nedir? Müge Anlı - Ayten Sevim kimdir? Ayten Sevim'e ne oldu? Ayten Sevim öldürüldü mü?

Ölümü şüpheli görülen Ayten Sevim olayı nedir? Ayten Sevim öldürüldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Mehmet Kirenci bulundu mu, nerede? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Ayten Sevim konusu ele alınıyor. Ayten Sevim'e ne oldu? Ayten Sevim kimdir?

1 milyon 220 bin TL ile 2 arabasını babasının kuzeni ve eski sevgilisine kaptıran mağdur kadın, Müge Anlı'dan yardım istedi
1 milyon 220 bin TL ile 2 arabasını babasının kuzeni ve eski sevgilisine kaptıran mağdur kadın, Müge Anlı'dan yardım istedi

Ayten Sevim'in katili bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da aranan Ayten Sevim kimdir? Ayten Sevim'e ne oldu?

AYTEN SEVİM KİMDİR?

62 yaşındaki Ayten Sevim hakkında detayları kızları canlı yayında aktarıyor.

AYTEN SEVİM OLAYI NEDİR?

Canlı yayına katılan Ayten Sevim'in kızları, annelerinin şüpheli bir biçimde öldüğünü aktarıyor.

Ayten Sevim'in kızları, babasının bir komşusuyla mesajlarını gördüklerini söylüyor. Bundan kısa süre vefat etmesi nedeniyle ölümünü şüpheli olarak görüyorlar.

62 yaşındaki Ayten Sevim'in şüpheli ölümü. Kızlarının yanı sıra eşi ve oğlu da canlı yayında... Mürettin Sevim eşini darp etti mi? Olay günü neler oldu? Ayten Sevim'in ölümündeki soru işaretleri Müge Anlı'da aydınlatılıyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Burcu Biricik Murat Dalkılıç
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayten Sevim olayı nedir? Müge Anlı - Ayten Sevim kimdir? Ayten Sevim'e ne oldu? Ayten Sevim öldürüldü mü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:05:56. #1.14#
title