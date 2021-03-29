Ayten Sevim'in katili bulundu mu? Müge Anlı - Ayten Sevim kimdir? Ayten Sevim'e ne oldu?

Ayten Sevim'in katili bulundu mu? Ayten Sevim kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Mehmet Kirenci bulundu mu, nerede? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Ayten Sevim konusu ele alınıyor. Ayten Sevim'e ne oldu?