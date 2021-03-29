Ayten Sevim'in katili bulundu mu? Müge Anlı - Ayten Sevim kimdir? Ayten Sevim'e ne oldu?
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Ayten Sevim'in katili bulundu mu? Ayten Sevim kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Mehmet Kirenci bulundu mu, nerede? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Ayten Sevim konusu ele alınıyor. Ayten Sevim'e ne oldu?
Ayten Sevim'in katili bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da aranan Ayten Sevim kimdir? Ayten Sevim'e ne oldu?
AYTEN SEVİM KİMDİR?
62 yaşındaki Ayten Sevim hakkında detayları kızları canlı yayında aktarıyor.
AYTEN SEVİM'İN KATİLİ BULUNDU MU?
Şüpheli şekilde ölen Ayten Sevim'in katili aranıyor.