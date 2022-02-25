Uzun süredir corona virüs tedavisi gören Usta Oyuncu Ayten Erman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayten Erman, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası olan Erman 86 yaşındaydı. Ayten Erman neden öldü? Ayten Erman kimdir?

AYTEN ERMAN NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi yapan kardeşi Ayben Erman, "Ayten ablam bu gün maalesef entübe edildi. İçim acıyor çok üzgünüm çok…" ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise usta oyuncudan acı haber geldi.

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayten Erman, (26 Kasım 1935, İstanbul - 24 Şubat 2022, İstanbul) Türk sinema ve tiyatro oyuncusu.

Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Erman, 24 Şubat 2022'de doğum yeri İstanbul'da Covid-19 nedeniyle 86 yaşında öldü.

Oynadığı Diziler ve Filmler

2009 - Arka Sokaklar 4. Sezon (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2006 - Sihirli Annem 4. Sezon (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2001 - Şen Kahkahalar (TV Dizisi)

2001 - Tatlı Hayat (TV Dizisi)

2000 - Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)

2000 - Midasın Düşü (TV Dizisi)

2000 - Dadı (TV Dizisi)

1999 - Bücür Cadı (TV Dizisi)

1996 - 2001 - Çılgın Bediş (TV Dizisi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)

1996 - Köşe Kapmaca (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)

1994 - Kaygısızlar (TV Dizisi)

1993 - Cümbüş Sokak (TV Dizisi)

1991 - İbret (TV Filmi)

1989 - Şahane Evlilik (Sinema Filmi)

1989 - Serseri Aşıklar (Sinema Filmi)

1989 - Lambada/ Gençlik Fırtınası (Sinema Filmi)

1988 - Kara Zindan (Sinema Filmi)

1988 - Hisseli Harikalar Kumpanyası (TV Dizisi)

1988 - Bıçkın (Sinema Filmi)

1988 - Bombacı (Sinema Filmi)

1987 - Temas (Sinema Filmi)

1987 - Mesela Muzaffer (TV Dizisi)

1987 - Annem/ Bırakmam Seni (Sinema Filmi)

1986 - Hayroş (Sinema Filmi)

1986 - Beyoğlu'nun Arka Yakası (Sinema Filmi)

1985 - Şendul Şaban (Sinema Filmi)

1985 - Gurbetçi Şaban (Sinema Filmi)

1985 - Ekmek Elden Su Gölden (Video)

1985 - Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)

1985 - Acımak (TV Dizisi)

1984 - Geçim Otobüsü (Sinema Filmi)

1983 - Şekerpare (Sinema Filmi)

1983 - Şalvar Davası (Sinema Filmi)

1983 - Yorgun (Sinema Filmi)

1983 - En Büyük Şaban (Sinema Filmi)

1982 - İffet (Sinema Filmi)

1982 - Nikah Masası (Sinema Filmi)

1982 - Gülsüm Ana (Sinema Filmi)

1982 - Berduşlar (Sinema Filmi)

1982 - Baş Belası (Sinema Filmi)

1979 - Tatlı Çarşamba (TV Dizisi)

1976 - Tosun Paşa (Sinema Filmi)

1976 - Güngörmüşler (Sinema Filmi)

1976 - Aile Şerefi (Sinema Filmi)

1972 - Ay Aman Of (Sinema Filmi)

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