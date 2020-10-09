Ayten Çayırdere kimdir? Ayten Çayırdere öldü mü? Zuhal Topal'la sofrada yarışmacısı Ayten Çayırdere neden öldü?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacısı Ayten Çayırdere öldü mü? Ayten Çayırdere kimdir? Ayten Çayırdere neden öldü?

Hafta içi her gün Zuhal Topal'la Sofrada yarışma programında bu hafta üzücü bir olay yaşandı. Peki, Ayte Çayırdere kimdir? Ayten Çayırdere öldü mü? Ayten Çayırdere neden öldü?

AYTEN ÇAYIRDERE KİMDİR?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında yarışan Ayten Çayırdere 18 yıl önce eşini kaybetmiş. Renkli kişiliği ile dikkat çeken Ayten Hanım yarışmaya 20 yıllık gelini Gülşen Çayırdere ile beraber katılmıştı. Ayten Çayırdere aslen Trakyalı.

AYTEN ÇAYIRDERE ÖLDÜ MÜ?

Fox tv ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışma programında yarışan Ayten Çayırdere yaşamını yitirdi. Üzücü haberi Zuhal Topal duyurdu.

AYTEN ÇAYIRDERE NEDEN ÖLDÜ?

Bu hafta yayınlanacak bölümlerimizde yarışan kayınvalidelerimizden "Ayten Çayırdere" geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Ayten anneye rahmet, ailesine sabır dileriz. Kendisini sevgi ile anıyoruz" dedi.