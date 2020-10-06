Aytemiz, Yapı Kredi Worldcard ile yeni bir kampanya başlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aytemiz, Yapı Kredi Worldcard ile yeni bir kampanya başlattı

06.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:46
Aytemiz, Yapı Kredi Worldcard ile yeni bir kampanya başlattı

Aytemiz, 1 Ekim ila 15 Kasım tarihleri arasında geçerli yeni kampanyası kapsamında Aytemiz Kart ile yapılacak 125 lira ve üzeri 4'üncü akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde 50 liraya varan hediye puan kazandırıyor.

Aytemiz, 1 Ekim ila 15 Kasım tarihleri arasında geçerli yeni kampanyası kapsamında Aytemiz Kart ile yapılacak 125 lira ve üzeri 4'üncü akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde 50 liraya varan hediye puan kazandırıyor.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, Aytemiz ve Yapı Kredi, 1 Ekim-15 Kasım'da geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı.

Aytemiz istasyonlarına gelen Yapı Kredi Worldcard sahipleri, tek seferde ve farklı günlerde 4 defa yapacakları 125 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz alışverişlerine, SMS katılımı ile 30 lira, World Mobil uygulaması katılımı ile 40 lira Aytemiz Puan kazanacak. 4 işlemden en az birinde POS'ta QR Kod ile ödeme gerçekleştirildiği durumda ise 40 liraya ek 10 lira, toplam 50 lira Aytemiz Puan kazanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Yapı Kredi Worldcard, Yapı Kredi TLcard ve Yapı Kredi World Business kart sahiplerinin "AYTEMIZ" yazıp boşluk bırakarak müşteri numaralarını 4454'e göndermeleri yeterli olacak.

Aytemiz ve Yapı Kredi müşterilerinin kazandığı Aytemiz puanlar, Yapı Kredi Worldcard, Yapı Kredi TLcard ve Yapı Kredi World Business kartına 20 Kasım'da yüklenecek.

Aytemiz Puanlar, World üyesi Aytemiz istasyonlarında 1 Aralık 2020'ye kadar kullanılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Melania Trump Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Türkan Şoray Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Tisserand Arda Turan Rıza Çalımbay Steven Gerrard Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aytemiz, Yapı Kredi Worldcard ile yeni bir kampanya başlattı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 12:02:18. #1.15#
title