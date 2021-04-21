Aytemiz, WRC Türkiye Rallisi'nde BC Vision Motorsport'a sponsor oldu
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Aytemiz, WRC Türkiye Rallisi'nde BC Vision Motorsport'a sponsor oldu

Aytemiz, WRC Türkiye Rallisi'nde BC Vision Motorsport'a sponsor oldu
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ, 2019 WRC Türkiye Rallisi birincisi BC Vision Motorsport takımına sponsor oldu.

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ, 2019 WRC Türkiye Rallisi birincisi BC Vision Motorsport takımına sponsor oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son 5 yıldır futboldaki sponsorluğun yanı sıra bireysel sporcuları da destekleyen Aytemiz, geçtiğimiz yıl WRC Türkiye Rallisi'nde sponsoru olduğu BC Vision Motorsport takımının bu yıl da sponsorluğunu üstlendi.

2019 Türkiye Ralli Takımlar Şampiyonu olan ve 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenen Bodrum Rallisi'ni Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikisiyle kazanarak sezona başlayan BC Vision Motorsport takımı, bu yıl yapılacak Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Aytemiz'in desteğiyle yarışacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ve 6 yarıştan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası, 24-25 Nisan tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleşecek ESOK Rallisi ile başlayacak. Sırasıyla Bursa, Ankara, Kocaeli ve Denizli bölgelerindeki özel etaplarla devam edecek olan şampiyona Ekim ayında düzenlenecek İstanbul Rallisi'yle son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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