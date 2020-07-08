Aytemiz ve Türk Telekom'dan işbirliği Aytemiz ve Türk Telekom temmuz ayına özel bir kampanya başlattığını duyurdu.

Aytemiz ve Türk Telekom temmuz ayına özel bir kampanya başlattığını duyurdu.

Akaryakıt sektörünün önemli markalarından Aytemiz ile Türk Telekom, temmuz ayına özel avantajlı bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada; Türk Telekom bireysel mobil, internet veya ev telefonu müşterileri anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından Aytemiz Kart ile yapacakları yakıt alışverişlerinde 3 kat yakıt puan kazanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, Aytemiz istasyonlarından alacakları Aytemiz Kart numarası ile Aytemiz mobil uygulamasını veya aytemiz.com.tr sitesini ziyaret etmeleri gerekiyor. Fırsat kodunu, mobil uygulama menüsünde yer alan "Katılım Kodu Gir" bölümüne ya da aytemiz.com.tr sitesine kullanıcı girişi yaparak 'Kampanya Kodu Giriniz' alanına eklemek yeterli olacak.

Tüketiciler, Türk Telekom Bi' Dünya Fırsat mobil uygulaması veya Online İşlemler Bana Özel menüsünden 'Fırsat Kodu Al' butonunu tıklayarak ya da cep telefonundan AYTEMIZ boşluk kendi T.C. kimlik numaralarını yazıp kısa mesaj göndererek fırsat kodu alabilecek.

31 Temmuz tarihine kadar geçerli olan kampanya hakkında detaylı bilgiye aytemiz.com.tr web sitesinden, Aytemiz Çağrı Merkezi'nden veya Türk Telekom web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA