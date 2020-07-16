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Aytemiz ve Şahsuvaroğlu Grup'tan iş birliği

Akaryakıt şirketi Aytemiz, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Şahsuvaroğlu Grup'la Türkiye distribütörü olduğu SsangYong markası için önemli bir anlaşmaya imza attı.

Aytemiz ve Şahsuvaroğlu Grup'tan iş birliği
16.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:03

Akaryakıt şirketi Aytemiz, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Şahsuvaroğlu Grup'la Türkiye distribütörü olduğu SsangYong markası için önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında Aytemiz, SsangYong kullanıcılarına avantajlı yakıt alım imkanı sunacak.

Sürücülere akaryakıt avantajı sağlayacak iş birliğine gidildi. Akaryakıt şirketi Aytemiz, Şahsuvaroğlu ile önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı. SsangYong markasının Türkiye distribütörü Şahsuvaroğlu ile yapılan anlaşma kapsamındabahsi geçen otomotivmarkasından araç satın alanlar ya da hali hazırda sahip olan kullanıcılar Aytemiz Kartlarıyla anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından avantajlı yakıt alımı yapabilecek. Söz konusu araç sahipleri, tüm markanın tüm satış ve servis noktalarından kartlarını temin edebilecekler.

Sektörde yapılan iş birliklerinin öneminin altını çizen Aytemiz Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Özge Kansu Gökçek "Normalleşme döneminde tüm sektörler yavaş yavaş canlanmaya başlıyor. Aytemiz olarak farklı firmalarla yapılan iş birlikleri sayesinde bu canlanmanın daha da hız kazanacağına inanıyoruz. Bununla birlikte Aytemiz Kart özelinde de sektöründe öncü birçok kurum ve kuruluşla iş birliği gerçekleştiriyoruz. Şimdi ise SsangYong markası ile iş birliklerimize bir yenisini daha eklemenin memnuniyetini yaşıyoruz. Otomotiv sektörünün ilklerine ve birçok başarılara imza atan Şahsuvaroğlu Grubun Türkiye Distribütörü olduğu SsangYong markası ile imzaladığımız bu anlaşma ile SsangYong sahipleri artık Türkiye genelinde anlaşmalı istasyonlarımızdan avantajlı yakıt alımı yapabilecekler" dedi.

Yaptıkları anlaşmayla ilgili olarak Şahsuvaroğlu Grup Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu da, "Markamızı tercih eden müşterilerimiz için ülkemizin en değerli akaryakıt şirketlerinden birisi ile iş birliğine giderek avantajlı yakıt alımı sağlayan özel bir kampanyaya imza atmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu işbirliğinin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diyerek görüşlerini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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