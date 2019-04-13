Aytemiz ve Erasta Edirne Avm'den İş Birliği

Aytemiz, Erasta Edirne AVM ile iş birliği kapsamında düzenlediği kampanyada kapsamında alışveriş merkezinde bulunan mağazalardan 200 lira ve üzeri alışveriş yapan müşterilerin Aytemiz Kart anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında kullanabilecekleri 20 lira değerinde yakıt puan kazanacağını duyurdu.

Şirketten yazılı yapılan açıklamada, kampanyanın 15 – 19 Nisan ve 22 – 26 Nisan tarihleri arasında geçerli olacağı aktarıldı. Yakıt puanlarını kullanmak isteyen müşteriler mevcut Aytemiz Puan kartlarının ya da Aytemiz istasyonlarından temin edecekleri Aytemiz Puan kartlarının aktivasyonunu gerçekleştirerek hediye akaryakıt kodunu mobil aplikasyon içerisinde bulunan 'Kartım' sekmesindeki 'Katılım Kodu Gir' alanına veya www.aytemiz.com.tr sitesinden kullanıcı girişi yaparak 'Kampanya Kodu Giriniz' alanına hediye kodunu girdiğinde 20 lira değerinde hediye yakıt puanın otomatik olarak Aytemiz Puan kartlarına yükleneceği bildirildi.

Açıklamanın devamında,"Yakıt puanların son kullanım tarihi 15 Mayıs olup, bu tarihe kadar kullanılmayan puanlar silinecek. Kampanya, hediye akaryakıt (akaryakıt ve LPG) kod adedi bin 250 kişi ile sınırlı olup stok adedi tamamlandığında sona erecektir. Kampanya hakkında detaylı bilgiye Erasta Edirne AVM mağazaları, Aytemiz sosyal medya hesapları ve www.aytemiz.com.tr 'den ulaşılabilecek" denildi. - Edirne

Kaynak: DHA