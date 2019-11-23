Aytemiz ve Castrol kamyoncularla Bursa'da buluşacak

23.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:54

Aytemiz ve Castrol'un düzenlediği etkinlikte futbol camiasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural, uzun yol şoförleriyle Bursa'da buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Bursa Hamit Karadayı istasyonunda uzun yol şoförleri için 25 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Yılmaz Vural'ın söyleşi de yapacağı etkinlikler kapsamında, langırt turnuvası da (13.00-14.00 saatleri arasında) yapılacak ve kazananlara ödüller verilecek.

Kaynak: AA