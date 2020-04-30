Aytemiz Ramazan eğlencelerini dijital dünyaya taşıyor
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Aytemiz Ramazan eğlencelerini dijital dünyaya taşıyor

Aytemiz Ramazan eğlencelerini dijital dünyaya taşıyor
30.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:44

Ramazan ayının geleneksel eğlencelerinden Hacivat ve Karagöz "Aytemiz Ramazan Tiyatrosu" ile dijital dünyaya taşınıyor.

Ramazan ayının geleneksel eğlencelerinden Hacivat ve Karagöz "Aytemiz Ramazan Tiyatrosu" ile dijital dünyaya taşınıyor.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, Hacivat ve Karagöz, interaktif Instagram canlı yayınında izleyicilerle bir araya geliyor.

Ramazan ayının geleneksel eğlencelerinden Hacivat ve Karagöz "Aytemiz Ramazan Tiyatrosu" ile dijital dünyaya taşınıyor. 1001 Sanat iş birliği ile hayata geçirilen tiyatro gösterisi Hacivat ve Karagöz'ün hikayeleriyle Ramazan ayı boyunca her cuma saat 18: 00'de Aytemiz Instagram hesabında izleyicileri ile buluşuyor.

20 dakika süren yayında, izleyicilerle interaktif olarak etkileşime geçen karakterler, Instagram üzerinden gelen yorumlara da canlı olarak cevap veriyor.

Geleneksel kültür mirasımızın yaşatılması açısından önemli bir adım olarak görülen gölge tiyatrosu 24 Nisan'da yayınlanan ilk bölümünde izleyicilerden büyük beğeni topladı. Tiyatronun ikinci gösterimi ise 1 Mayıs'ta yayınlanacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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