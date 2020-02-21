Aytemiz, Motobike Istanbul 2020 fuarında

21.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:20

Aytemiz, 3'üncü kez sponsor olduğu Motobike Istanbul fuarında motorcu dostlarıyla buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz, 23 Şubat'a kadar 24 ülkeden 285 marka ve motosiklet meraklılarını ağırlayacak Motobike Istanbul 2020 fuarında standını ziyaret eden motosiklet kullanıcılarına çeşitli fırsatlar sunuyor.

Aytemiz, fuar süresince ödeme yapma kolaylığı sağlayan "Motordan Öde" özelliğine sahip Aytemiz Kart hediye ediyor. 1000 kişiye verilecek olan Aytemiz kartlarda motosiklet kullanıcılarına ilk yakıt alımlarından sonra kullanabilecekleri 50 TL'ye varan hediye yakıt puan kodu da sunuluyor. Aytemiz etkinlik alanını ziyaret eden katılımcılar, ayrıca motosiklet simülasyon cihazıyla sürüş denemesi yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, Türkiye'de motosikletlileri akaryakıt sektörü içerisinden bu ölçekte sahiplenen ilk ve tek marka olduklarını belirterek, motosikletlerin ve motosiklet kullanıcılarının Türkiye'de hak ettikleri noktaya ulaşması için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceklerini bildirdi.

"Motorcu Dostu İstasyon" hizmetinin 3 yıl önce başladığını, hem akaryakıt sektöründe hem de motosiklet camiasında büyük ses getirdiğini aktaran Varlık, şunları kaydetti:

"Uluslararası bağımsız araştırma kuruluşu Frost ve Sullivan tarafından Müşteri Değeri Liderliği ödülü ve yurt içinde de Altın Örümcek ödülüne layık görülen Motorcu Dostu İstasyon hizmetimizi 2018 yılında bir ileri aşamaya taşıyarak Motorcu Dostu Trafik sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlamasını, böylelikle güvenli bir sürüş ortamı sağlanmasını amaçladığımız proje kapsamında yaptığımız etkinliklerle 2 yıl içerisinde Türkiye'nin 25 ilinde binlerce kişiye birebir ulaştık.

Türkiye'nin önde gelen 15 üniversitesinde motosiklet deneyimi sohbetleri düzenledik. Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliği ile motosiklet ve diğer araçların trafikte birbirlerine empatiyle yaklaşmasını sağlamak için kamu spotumuzu ulusal televizyon kanallarında yayınladık, 2,5 milyon kişiye eriştik ve 3 bin 500 kişinin hayatına birebir dokunduk. Projemizin 3. yılında planladığımız daha büyük, kitlesel etkinliklerle motosiklet kullanıcılarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl 12'incisi düzenlenen Motobike Istanbul'a bir kez daha sponsor olarak motorcu dostlarımız ile yeniden bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum."

Kaynak: AA