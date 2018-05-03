Aytemiz İstasyonlarında Ücretsiz İnternet Dönemi

Türkiye'nin önemli akaryakıt markası Aytemiz, istasyonları içerisinde ücretsiz internet sağladığını açıkladı.

Yurt genelinde 600'e yakın sözleşmeli bayiye sahip Türkiye'nin önemli akaryakıt markası Aytemiz, istasyonlarında ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada; son dönemde 'motorcu dostu istasyon' ve elektrikli araçlar için sunduğu 'hızlı şarj' noktalarına sahip marka, şimdi de istasyon ve hizmet alanlarında, ücretsiz internet sunmaya başlayacak.

Marka olarak, tüketicinin menfaatini gözeten istasyonlarla hizmet verdiklerini belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, bu kapsamda hayata geçirdikleri yenilikçi ve üretici hizmetlerle, akaryakıt sektöründeki en değerli perakendecilerden olma iddiasını koruduklarını söyledi.

Son dönemde hayata geçirdikleri şaşırtan hizmetlerin yanına şimdi de, ücretsiz internet hizmetini ekleyerek, tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Ahmet Eke, "Başlangıçta ülke genelinde 100 istasyonumuzda kablosuz internet hizmetini ücretsiz olarak müşterilerimize sunacağız. Talep ve ihtiyaca göre, bu sayıyı zamanla ve bölgeler itibariyle artırmayı planlıyoruz. Yeni market ve tuvalet konseptimiz ile istasyonlarımızda daha fazla vakit geçiren müşterilerimizin ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri onlara sunarak ve şaşırtan hizmetlerimize her geçen gün yenilerini ekleyerek adımızdan söz ettirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" dedi.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma hedefi ile hareket eden şirketin, tüketicilere hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayacak hizmetleri hayata geçirdiğini anımsatan Ahmet Eke, bu konuda sektörün en hızlı hareket eden şirketi olduklarını vurguladı.

Eke, "Şirket olarak her zaman müşterilerimizi dinliyor, talep ve istekleri doğrultusunda yeni hizmet ve ürünlerimizi hayata geçiriyoruz. Bu noktada teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizin vakti her şeyden kıymetlidir. Onlara istasyonlarımızda yakıt alımı, yağ değişimi, market alışverişi ya da yıkama esnasında, ihtiyaç duydukları kesintisiz, hızlı ve ücretsiz internet hizmetini sunuyoruz" diye konuştu.

"Hızlı şarj noktaları sayısı 6'ya çıkacak"

Ahmet Eke, sıcacık bir çay veya kahveden hızlı internete, elektrikli hızlı şarj noktasından tertemiz tuvaletlere kadar tüketicinin seyahatleri sırasında mola verdiğinde öncelikli olarak tercih edeceği akaryakıt markası olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Eke, "Otomotiv sektöründe yaşanan elektrikli araç konusundaki dönüşüme en hazır marka olduğumuzu göstermek ve sektöre öncülük etmek adına, ilki Bursa olmak üzere İstanbul ve Ankara'daki 3 istasyonumuzda kurduğumuz elektrikli hızlı şarj noktalarını, kısa bir süre içerisinde 6'ya çıkarmayı hedefliyoruz. İstasyonlarımızda kurulan bu şarj noktalarının en ayırıcı özelliği elektrikli otomobillerin 25 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebilmesidir. Türkiye'nin farklı illerinde kurulacak hızlı şarj noktalarını, müşterilerimizin taleplerini ve elektrikli araç satışlarını göz önünde bulundurarak hızla uygulamaya alacağız. Önümüzdeki yıllarda üretilmesi planlanan milli otomobilin elektrikli olacağı öngörüsü ile şarj noktalarını ülke geneline yaymak için yine en hazır marka olduğumuzu düşünüyoruz. Teknolojiyi yakından takip eden akaryakıt markası olarak yenilikçi ve üretici hizmetlerimizle şaşırtmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL