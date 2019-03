Aytemiz, İnovatif Hizmetlerini Sergiledi

Aytemiz, en yeni ürün ve hizmetlerini sergilediği 14'üncü Petroleum Istanbul Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'nda bayiler ve sektör temsilcilerini buluşturdu.

Bugün sözleşmeli 590'a yakın bayisi ve 10 ikmal noktası ile hizmet veren ve teknoloji yatırımları ile sektördeki dijital dönüşüme öncülük edenlerden Aytemiz, 14. Petroleum Istanbul Fuarı'nda ürün ve hizmetlerini sergiledi. 1997 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlenen ve enerji sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Petroleum İstanbul 2019 Fuarı'ndaki akaryakıt markasının standı sektör temsilcileri ve bayileri tek bir çatıda buluşturdu.

Ziyaretçiler, markanın yöneticileri, pazarlama, satış, operasyon ve teknik ekibinden markanın gelecek proje ve hedefleri ile ilgili olarak bilgi aldı.

"Akıllı Teknolojiler ve Akıllı İstasyonlar" ana temasıyla düzenlenen fuardaki standında söz konusu marka, tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli izleyen bir kurum olarak 'şaşırtan hizmetler' kapsamında hayata geçirdiği Self Servis hizmeti, 'Motorcu Dostu İstasyon', elektrikli araçlar için sunulan 'hızlı şarj' noktaları, 'Araçtan Öde', 'ücretsiz internet', BKM Ekspress ile ödeme seçeneği gibi hizmetlerini ve yüksek teknolojili Aytemiz Optimum yakıtlarını tanıttı.

Self servis hizmetinin A'dan Z'ye detaylı işleyişini bayileriyle paylaşan Aytemiz ayrıca, teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak kurumsal anlaşmalarla bayilerine daha fazla fayda sağlayacak e-ticaret platformu hakkında da bilgi verdi. Marka, bu yeni platformu ile birlikte istasyon marketlerinde uygun fiyatlı ürün ile birlikte sürdürülebilir bir hizmet sağlanmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre geliştirilen e-toptan alışveriş sitesi kurumsal firmalar ile merkezi anlaşmalar yaparak Aytemiz bayilerinin gıda ve gıda dışı tüm ürünleri toptan olarak 14 farklı kategoride avantajlı bir şekilde satın alma yapacağı bir platform olarak hizmet sağlayacak. Tüm ürün gamı ve tedarikçiyi tek bir platformda buluşturan platform sayesinde markanın bayileri uçtan uca şifreleme alt yapısını kullanarak sıfır riskle çalışan ödeme sistemi ile güvenli ödeme ve taksitli alışveriş imkanına da sahip olacak.

Akaryakıtta self servis dönemi

Sektörde şaşırtan hizmetleri, yenilikçi ve kreatif marka anlayışı benimseyen marka, 30 Ocak'ta tanıtımını yaptığı "self servis pompa" hizmetinin bir demosunu da fuarda ziyaretçilerle buluşturdu. Açıklamaya göre tüketicilerin, kendi araçlarına yakıtlarını tamamen kendilerinin doldurmalarına olanak sağlayan ve kullanıcılarına zaman ve bütçe tasarrufu sağlayan self servis hizmeti ilk etapta markanın 30 istasyonunda hizmete girdi. Self servis hizmet detaylarının uygulamalı olarak gösterildiği bölüm standın en dikkat çeken bölümü oldu.

Burada ilgilere iki ay içerisinde self servis hizmetinden yararlanan müşterilerin analizi aktarıldı. Araştırmaya göre self servis hizmetini ağırlıklı olarak 25-35 yaş aralığındaki tüketiciler kullanıyor. Şu ana kadar bu servisten faydalanan tüketicilerin yüzde 73'ü personelin yönlendirmesiyle self servis hizmetini kullandı. Yüzde 20,5'i ise sosyal medyadan haberdar olarak hizmeti deneyimlemek için geldi. Tüketicilerin yüzde 78'i self servis hizmetini "çok iyi bir hizmet" olarak değerlendiriyor ve yüzde 92'si ise "bir sonraki yakıt alımında yine self servis kullanacağını" ifade ediyor. Kullanım kolaylığı ise yüzde 82 ile "çok kolay" olarak nitelendiriliyor.

Motorcu dostu istasyon

Aytemiz'in akaryakıt sektöründe bir ilki temsil eden Motorcu Dostu İstasyon Projesi fuarın bir diğer ilgi gören bölümü oldu. 2017 yılında ilk kez yine Petroleum fuarında tanıtılan 'Motorcu Dostu İstasyon' konsepti şimdi 160 Aytemiz istasyonda hizmet veriyor. 2018'de bu projeyi bir ileri aşamaya taşıyarak 'Motorcu Dostu Trafik' projesini hayata geçiren akaryakıt markası, ziyaretçilere proje hakkında detaylı bilgiler verdi.

Açıklamaya göre proje kapsamında marka, gezici etkinliklerle 18 ilde toplamda yaklaşık 2 bini aşkın kişiye ulaşarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağladı. Ayrıca ücretsiz olarak gerçekleştirilen güvenli sürüş eğitimlerinde 100'ün üzerinde motosiklet kullanıcısına eğitim veren marka 2019 yılında da etkinliklerle motosiklet kullanıcılarının yanında olmaya devam edecek.

Eşarj istasyon yatırımlarına sürecek

Otomotiv sektöründe yaşanan elektrikli araç konusundaki dönüşüme en hazır marka olduğunu göstermek ve sektöre öncülük etmek adına, ilki Bursa olmak üzere İstanbul ve Ankara istasyonlarında kurduğu elektrikli hızlı şarj noktalarını 6 istasyona çıkaran Aytemiz müşterilerin talepleri ve elektrikli araç satışlarını göz önünde bulundurarak eşarj nokta sayısının artabileceği bilgisini verdi. Markanın istasyonlarında kurulan şarj noktaları elektrikli otomobilleri 25 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor. 500 metrekare alana yayılan söz konusu markanın standı, 28 - 30 Mart tarihleri arasında fuar alanında ziyaretçilerini ağırlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA