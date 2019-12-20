Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık oldu

20.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:44

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ'de genel müdürlük görevine Erol Varlık getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akaryakıt sektöründe 20 yılı aşkın kariyeri süresince çeşitli pozisyonlarda yöneticilik görevleri üstlenen Varlık, şirketin genel müdürü oldu.

Profesyonel kariyerine 1999'da BP Türkiye Pazarlama Departmanı'nda perakende ve mağazacılıktan sorumlu iş analisti olarak başlayan Varlık, aynı kurum bünyesinde Akaryakıt Saha Müdürlüğü, İspanya-Portekiz-Fransa-Yunanistan ve Türkiye'den sorumlu Raporlama ve Konsolidasyon Analistliği, Türkiye ve Yunanistan Akaryakıt Planlama Müdürlüğü, Türkiye Perakende ve Ticari Yakıtlar Performans Müdürlüğü, Pazarlama Operasyonları Destek Müdürlüğü ve Stratejik Ortaklıklar Müdürlüğü, Kıdemli Planlama, Performans ve Raporlama Müdürlüğü ve Satış Direktörlüğü görevlerini üstlendi.

Erol Varlık son olarak BP Türkiye Yatırım Operasyonları Direktörü pozisyonunda görev aldı.

Kaynak: AA