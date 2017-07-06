Aytemiz Gaz Alanlar Yola Kazançlı Çıkıyor

TÜRKİYE'nin en hızlı büyüyen akaryakıt markası Aytemiz, Aytemiz Kart kullanıcılarına özel bir kampanyaya imza atıyor. Anlaşmalı istasyonlarda geçerli olan kampanya kapsamında farklı günlerde, tek seferde 3 defa 45 TL ve üzeri Aytemiz Gaz alımı yapan Aytemiz Kart kullanıcıları 15 TL değerinde yakıt puan kazanma fırsatını yakalıyor.



5 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanyaya katılmak isteyen Aytemiz Kart sahiplerinin; ONAY yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra Aytemiz Kart üzerinde yer alan 16 haneli kart numarasını, AD ve SOYAD'larını aralarında birer boşluk bırakarak 8869'a kısa mesaj olarak göndererek kartlarını aktif hale getirmeleri yeterli olacak.



Yakıt puanlar 45 TL ve üzeri üçüncü Aytemiz Gaz alımından sonra 24 saat içerisinde kartlara yüklenecek olup 31 Ağustos 2017 tarihine kadar tüm yakıt alımlarında kullanılabilecek. Tüketiciler kampanyadan bir kez yararlanabilecek ve en fazla 15 TL değerinde yakıt puan kazanabilecek. Kampanyayla ilgili detaylı bilgiyewww.aytemiz.com.tr 'den ulaşmak mümkün.



