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Aytemiz dünya kahve gününde müşterilere kahve ikram etti

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Aytemiz dünya kahve gününde müşterilere kahve ikram etti

Aytemiz, 1 Ekim Dünya Kahve Günü'nde akaryakıt istasyonlarını ziyaret eden sürücülere kahve ikram etti.

Aytemiz, 1 Ekim Dünya Kahve Günü'nde akaryakıt istasyonlarını ziyaret eden sürücülere kahve ikram etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ekim Dünya Kahve Günü'nde ON 7/24 marketlerinde yer alan kahve noktalarında, müşterilere gün boyunca kahve ikramında bulunuldu.

Aytemiz, akaryakıt istasyonlarının giderek sürücülerin yakıt dışında birçok ihtiyacını karşılayabildiği birer perakende noktası haline gelmesiyle birlikte, istasyon marketlerini ON 7/24 konseptiyle dönüştürmeye, market içinde de tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünlere ve hizmetlere yer vermeye devam ediyor.

Aytemiz, ON 7/24 marketlerinde soğuk sandviçlerden fırın ürünlerine kadar birçok lezzetli ürünün yanı sıra, içecek alternatiflerinden kahve çeşitlerine kadar 3 bini aşkın ürünü tek çatı altında müşterilere sunuyor.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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