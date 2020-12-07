Aytemiz'den yeni dijital hizmet: Vaay

Aytemiz, yüksek teknoloji yatırımları kapsamında mobil uygulamasını geliştirerek müşterilerine yeni bireysel elektronik ödeme sistemi sundu.

Verimlilik artışı sağlamak ve müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek amacıyla mobil uygulamasına entegre ettiği yeni ödeme sistemi Vaay ile araç camları dahi açılmadan talep edilen yakıt miktarı pompaya iletilip, ödeme sonrası, fiş/faturayı dijital olarak alma fırsatı sunuluyor. Vaay'ın bir diğer avantajı ise dijital yakıt alışverişi tercih eden tüketicilerin 365 gün yüzde 5'e varan indirimlerden yararlanabilmesi olacak. Türkiye genelinde tüm Aytemiz istasyonlarında geçerli olacak bu sistemde tüm kredi kartları kullanılabilecek.

"Hijyeni, konforu ve ekonomiyi kodladık"

Mobil cihazların ve finansal teknolojilerin getirdiği nakitsiz ödeme kolaylığını, tüketiciler için fonksiyonel bir platformda sunduklarını belirten Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "Yeni ödeme sistemimiz 'Vaay' ile hijyeni, konforu ve ekonomiyi kodladık. Dijitalleşmeye, veri analizine önem veren bir marka olarak geçirmekte olduğumuz özel süreçte bu yöndeki çalışmalarımıza daha da hız kazandırdık. Günümüz tüketicileri artık yenilikçi, yaratıcı ve sorumlu markaları tercih ederken kendilerine sağlanan fonksiyonel faydaya daha da fazla önem veriyorlar. Bununla birlikte dijitalleşme ve data analizi ile müşterilerinizi daha iyi tanıyor olmanız artık alışveriş dünyasının olmazsa olmazı. Bu doğrultuda markamızı, çalışanlarımızı ve bayilerimizi 'yakın geleceğe damga vuracak yeni normal şartlara' herkesten önce hazırlamak için, yüksek teknoloji gerektiren ve tüketicilere fayda sağlayan projeler geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Mobil ödemeler, temassız ödemeler, dijital cüzdanlar, kimlik doğrulama teknolojileri gibi günlük hayatımızı kolaylaştıran inovasyonların her geçen gün arttığına dikkat çeken Varlık, "Pandemi ve artan işlem hızı beklentisinin bileşkesi önümüzdeki dönemde de önemini artarak devam ettirecek. Bunun en çarpıcı örneği olarak 2020'nin ilk yarısında gerçekleşen temassız işlem adetlerinin, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 kat artarak 563 milyona ulaşmasını gösterebiliriz. Aytemiz özelinde ise yılın ilk altı ayında müşterilerimizin ödeme tercihlerini incelediğimizde ister araçtan ödeme olsun ister temassız mobil ödeme olsun tüketici alışkanlıklarında ciddi bir değişim olduğunu gözlemliyoruz. Biz de tam bu doğrultuda teknolojinin sağladığı imkanlar, değişen para kavramı, vazgeçilmez dönüşümün yarattığı yeni çözümler sonucunda, tüketici araştırmaları, değişen müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını dikkatlice analiz ederek 'Vaay' projesini hayata geçirdik" şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Sadece taşıt tanıma, insan da tanı"

Dijital yakıt alışverişini tercih eden tüketicilere hız ve avantajın konforunu sunmak istediklerini belirten Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, tüketici analizleri ile kişiselleştirilmiş hizmet ve ürünler sunma hedefinde olduklarını söyledi. Vaay ile sektördeki ilk B2C elektronik satış sistemini hayata geçirdiklerini ve bu sistemi BESBireysel Elektronik Satış olarak adlandırdıklarını belirten Varlık, 20 milyona yakın bireysel araç sürücüsünü hedeflediklerini de ekledi.

Erol Varlık sözlerine şöyle devam etti; "Biz, Aytemiz olarak her zaman fark yaratmayı sevdik. Sektörümüzde hep filo araçlarına sağlanan avantajlar dikkat çekti. Oysaki bireysel araç kullanıcılarının sayısının filo aracı kullananların neredeyse 50 katı olduğunu görmek gerekir. Bu noktada da, bireysel araç kullanıcılarını önceleyen bir tanıma sistemi olmadığını dikkate alarak "Sadece taşıt tanıma, insan da tanı" dedik. Filo araçlarına sunulan tüm faydaları son tüketiciye de sunmaya karar verdik. Araçlarla birlikte bireyi de hedef aldık. Vaay sistemi ile tüm sürücüler yakıt alışverişlerinin geçmişlerini takip edebilecek, aylık yakıt alım kotasını belirleyebilecek, tüm işlemlerini telefonu üzerinden yapabilecek ve kendisine özel sağlanan 365 gün indirimden faydalanabilecekler."

Bugünden itibaren kullanıma sunulan Vaay ödeme sisteminin nakit kullanımından hızla uzaklaşan, istasyondaki tüm işlemlerini mobil cihazları ile mesafeli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan mevcut ve potansiyel tüketiciler için büyük bir boşluğu dolduracağına inandığını belirten Erol Varlık, "Yüksek teknoloji açılımlı olan ve bireyleri özgürleştiren bu projenin müşterilerimizden alacağımızı düşündüğümüz Vaay reaksiyonuna ithafen isminin de Vaay olmasına karar verdik. Bu projenin tüketicimizin beklentilerini karşılayacağını şimdiden öngörebiliyoruz" dedi.

Vaay uygulamasının pratik bir şekilde kullanılabildiğini aktaran Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık "Aracından çıkmadan ve kimseyle temas etmeden akaryakıt almak isteyen bir tüketici için, Aytemiz aplikasyonu üzerinden oluşturacağı bir kodun, istasyonlarımızda satış görevlisine gösterilmesi yeterli olacak. Yakıt faturası da taşıt tanıma sistemindeki gibi kendisine dijital ortamda ulaştırılacak. Sektörümüzde ve özellikle de pandemi döneminde, tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran böyle yüksek bir teknolojinin kullanımının çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. İşlerimize sımsıkı sarılmaya, birliğe, beraberliğe ve çok çalışmaya ihtiyacımız olduğu bu gibi zorlu dönemlerde yapılan yenilikçi ve yaratıcı çalışmaların başarıya ulaşacağına inancımız tamdır" dedi.

Kaynak: Carmedya.com