Aytemiz'den D&r Card Sahiplerine 3 Kat Puan Fırsatı

AKARYAKIT markası Aytemiz, D&R ile sürdürdüğü işbirliğine yeni kampanyalarla devam ediyor. D&R Card kullanıcıları, Aytemiz istasyonlarından yapacakları akaryakıt ve otogaz alımlarında 3 kat yakıt puan kazanacaklar.

31 Aralık 2018 tarihine kadar sürecek kampanya boyunca D&R Card sahipleri kazandıkları yakıt puanları anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından yapacakları yakıt alımlarında kullanılabilecekler. 3 kat puanın kazanılması için, anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alım işlemi başlamadan önce D&R Card'ların pompadaki kart okuyucudan geçirilmesi yeterli olacak. D&R Card sahipleri biriken puanı pompada görebilecek ve 600 puana ulaşınca harcama yapabilecek.

- İstanbul