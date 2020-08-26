Aytemiz'den 50 TL'ye varan ParafPara . Aytemiz ve Halkbank iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında 16 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Paraf Kart sahipleri, farklı günlerde ve tek seferde 125 TL ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişlerinde, yine Paraf anlaşmalı Aytemiz...

. Aytemiz ve Halkbank iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında 16 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Paraf Kart sahipleri, farklı günlerde ve tek seferde 125 TL ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişlerinde, yine Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 50 TL'ye varan ParafPara kazanıyorlar.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, Paraf Kart sahipleri kampanyaya SMS ile katıldığında 30TL, Paraf Mobil'den katıldığında 40TL, tüm alışverişleri Paraf Mobil'den NFC ödeme ile yaptığında ise ilave 10 TL ile toplamda 50 TL'ye varan ParafPara kazanıyor. Kampanyaya katılmak isteyenler, AYTEMİZ yazıp 3404'e SMS olarak göndererek ya da Paraf Mobil'deki kampanya sayfasında yer alan "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak katılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, "Aytemiz olarak sektöründe öncü birçok kurum ve kuruluşla iş birliği gerçekleştirmenin ve müşterilerimize avantajlı ürün ve hizmet sunmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Halkbank ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanya kapsamında da müşterilerimize tek seferde yapacakları 125 TL ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişinde, yine Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 50TL'ye varan ParafPara kazandırıyoruz. İlerleyen zamanlarda da yine müşterilerimizin cebini düşünen kampanyalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paraf Kart sahipleri kazandıkları ParafPara'ları 10 Ekim 2020 tarihine kadar Paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında yapacakları yakıt alışverişlerinde kullanabiliyor. Kampanya kapsamında bir müşteri kampanyadan bir defa yararlanabiliyor ve toplam 50 TL ParafPara kazanabiliyor.

Kaynak: AA