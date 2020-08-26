HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Aytemiz'den 50 TL'ye varan ParafPara

. Aytemiz ve Halkbank iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında 16 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Paraf Kart sahipleri, farklı günlerde ve tek seferde 125 TL ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişlerinde, yine Paraf anlaşmalı Aytemiz...

Aytemiz'den 50 TL'ye varan ParafPara
26.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:10

. Aytemiz ve Halkbank iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında 16 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Paraf Kart sahipleri, farklı günlerde ve tek seferde 125 TL ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişlerinde, yine Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 50 TL'ye varan ParafPara kazanıyorlar.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, Paraf Kart sahipleri kampanyaya SMS ile katıldığında 30TL, Paraf Mobil'den katıldığında 40TL, tüm alışverişleri Paraf Mobil'den NFC ödeme ile yaptığında ise ilave 10 TL ile toplamda 50 TL'ye varan ParafPara kazanıyor. Kampanyaya katılmak isteyenler, AYTEMİZ yazıp 3404'e SMS olarak göndererek ya da Paraf Mobil'deki kampanya sayfasında yer alan "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak katılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, "Aytemiz olarak sektöründe öncü birçok kurum ve kuruluşla iş birliği gerçekleştirmenin ve müşterilerimize avantajlı ürün ve hizmet sunmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Halkbank ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanya kapsamında da müşterilerimize tek seferde yapacakları 125 TL ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişinde, yine Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 50TL'ye varan ParafPara kazandırıyoruz. İlerleyen zamanlarda da yine müşterilerimizin cebini düşünen kampanyalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paraf Kart sahipleri kazandıkları ParafPara'ları 10 Ekim 2020 tarihine kadar Paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında yapacakları yakıt alışverişlerinde kullanabiliyor. Kampanya kapsamında bir müşteri kampanyadan bir defa yararlanabiliyor ve toplam 50 TL ParafPara kazanabiliyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Politika
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı 3. Sayfa
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi Güncel
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Ablasını dövdüğü için eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
Ablasını dövdüğü için eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Kenan Doğulu Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Gaziantep Instagram Barcelona
Şu an buradasınız: Aytemiz'den 50 TL'ye varan ParafPara - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 12:15:30. #1.14#
title