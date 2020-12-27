Aytemiz'de Duygu Deniz Kadıoğlu dönemi
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Aytemiz'de Duygu Deniz Kadıoğlu dönemi

27.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:18
Aytemiz'de Duygu Deniz Kadıoğlu dönemi

Pazarlama, marka ve iletişim alanında farklı sektörlerde 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Duygu Deniz Kadıoğlu, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.

Pazarlama, marka ve iletişim alanında farklı sektörlerde 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Duygu Deniz Kadıoğlu, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'de Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak göreve başladı.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Duygu Deniz Kadıoğlu, profesyonel kariyerine 1997 yılında Roche'da başlayarak Reckitt Benckiser, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik gibi şirketlerde satış, pazarlama, iletişim, ürün yönetimi ve marka stratejileri oluşturulmasında önemli görevlerde bulundu.

2012-2019 yılları arasında Castrol'de Sponsorluk, PR, Pazarlama İletişimi, Marka ve İletişim Müdürlüğü sorumlulukları olan Kadıoğlu, son olarak Mutlu Akü'de İcra Kurulu üyesi olarak Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlenmişti.

Evli olan Kadıoğlu, İngilizce ve Almanca biliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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