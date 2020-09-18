Aytemiz Alanyaspor'un UEFA play-off eleme turu muhtemel rakibi belli oldu mu? Aytemiz Alanyaspor kimle eşleşecek? Mura mı PSV Eindhoven mı?
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Aytemiz Alanyaspor'un UEFA play-off eleme turu muhtemel rakibi belli oldu mu? Aytemiz Alanyaspor kimle eşleşecek? Mura mı PSV Eindhoven mı?

UEFA'da çekilen kura ile temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Buna göre Aytemiz Alanyaspor eğer 3. eleme turunu geçerse Mura-PSV Eindhoven müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Peki bu takımlar hangi ülkeye ait? Play off maçları ne zaman oynanacak?

Aytemiz Alanyaspor'un UEFA play-off eleme turu muhtemel rakibi belli oldu mu? Aytemiz Alanyaspor kimle eşleşecek? Mura mı PSV Eindhoven mı?
18.09.2020 16:50 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:55

Aytemiz Alanyaspor'un 3. ön eleme turunda kiminle eşleşeceği belli oldu. Eğer 3. ön eleme turunda Rosenborg takımını yenerse play off turu muhtemel rakipleri de kurayla çekildi. Şimdi bu rakipleri yakından inceleyelim...

AYTEMİZ ALANYASPOR 3. ÖN ELEME TURUNDA KİMLE EŞLEŞTİ?

Aytemiz Alanyaspor 3. ön eleme turundaki rakibi Rosenborg oldu.

AYTEMİZ ALANYASPOR'UN 3. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçı 24 Eylül Perşembe günü akşam oynanacaktır.

AYTEMİZ ALANYASPOR'UN KAZANMASI DURUMUNDA PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Eğer temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor 3. ön eleme turunu da geçerse play off maçında Mura-PSV Eindhoven takımlarının kazananı ile oynayacak. Yani muhtemel 2 rakibi vardır. Bu rakipler Mura veya PSV Eindhoven takımlarıdır.

Muhtemel rakipler : Mura veya PSV Eindhoven

PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Play off maçları 1 Ekim 2020 Perşembe gününde tek maç üzerinden oynanacaktır.

MURA TAKIMI HAKKINDA KISACA BİLGİ/ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Genellikle NŠ Mura veya sadece Mura olarak anılan Nogometna šola Mura, Murska Sobota kasabasında oynayan bir Sloven futbol takımıdır. 2012 yılında kurulan takım şu anda Slovenya PrvaLiga'da oynuyor.

PSV EİNDHOVEN TAKIMI HAKKINDA KISACA BİLGİ/ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

PSV ya da tam adıyla Philips Sport Vereniging (Türkçe: Philips Spor Birliği), 31 Ağustos 1913'te Philips işçileri tarafından kurulan bir spor kulübüdür. Ama kulüp en fazla başarıyı futbol şubesinde yakalamıştır. Hollanda'da Ajax ve Feyenoord ile birlikte Hollanda'nın en başarılı 3 takımdan biri olan PSV, en son 2014-15 sezonunda lig şampiyonu olmuştur. 1988'de de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını göstermiştir.

PSV yetiştirdiği oyuncuları büyük paralar karşılığı Avrupa'nın ünlü kulüplerine satmasıyla bilinir.

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