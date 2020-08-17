Aytemiz Alanyaspor'un Erzurum kampı sürüyor
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
17.08.2020 19:49 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:02
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından tam saha çift kale maç oynadı.
Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA