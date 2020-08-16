Aytemiz Alanyaspor'un Erzurum kampı sürüyor
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da günü çift antrenmanla tamamladı.
16.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:10
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da günü çift antrenmanla tamamladı.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki sabah antrenmanında kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptı.
Günün ikinci antrenmanında ise futbolcular, koşu ile dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA