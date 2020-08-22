Aytemiz Alanyaspor'un Erzurum kampı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Erzurum'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor.
22.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:31
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Erzurum'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmana futbolcular koşu, ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alanda pas çalışması ile idmanı sürdüren futbolcular, çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.
Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA