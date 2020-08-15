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Aytemiz Alanyaspor'un Erzurum kampı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da günü çift antrenmanla tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor'un Erzurum kampı
15.08.2020 21:51 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:06

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki sabah antrenmanında kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Günün ikinci antrenmanında ise futbolcular, koşu ile dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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