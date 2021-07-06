SPOR Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı başladı
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SPOR Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AYTEMİZ Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'da çalışmalara başladı.

AYTEMİZ Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'da çalışmalara başladı.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor yeni sezon hazırlıkları için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri'nde kampa girdi. Turuncu-yeşilli takım birinci etap kamp çalışmalarına tesislerde yaptığı idmanla başladı. Kampa ülkelerinin milli takımlarında bulunan ve izinli olan Davidson ile Siopis de katıldı. Koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan idman taktik çalışmalarla tamamlandı.

Alanyaspor çalışmalarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

SPOR Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı başladı
SPOR Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı başladı
SPOR Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı başladı
SPOR Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı başladı
SPOR Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı başladı
SPOR Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı başladı
SPOR Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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