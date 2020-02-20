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Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan uçak Sivas'taki sis nedeniyle Kayseri'ye indi

Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan özel uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi.

20.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:24
Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan uçak Sivas'taki sis nedeniyle Kayseri'ye indi

Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan özel uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi.

Sivas'a gitmek üzere Antalya'dan kalkış yapan Aytemiz Alanyaspor kafilesini taşıyan özel uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki yoğun sis nedeniyle 'ye iniş yaptı.

Kafilenin kara yolu ile Sivas'a hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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