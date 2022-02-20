Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyundan ve skordan memnun olduğunu söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor'u lige çıktığından beri yaptığı transferler, oyun ve satıp aldığı oyuncularla bir futbol oyun kültürü oluşturduğu için tebrik etti.

Alanyaspor'un her bölgede planları olan bir takım olduğunu dile getiren Avcı, rakibin oyun opsiyonları üzerine hazırlandıklarını dile getirdi.

Avcı, özellikle savunma bölümünde rakibin oyun kurma opsiyonlarının olduğunu belirterek, "Alanyaspor'a 3. bölgede nasıl baskı yapacağımızın üzerinde durduk. Kenar oyuncularla baskı yapıp, yönlendirdiğimiz merkezde şiddetli baskı yapmak istedik. Bunda başarılı olduk ve oyunun başında gol ve goller geldi." dedi.

Bazen planlar ve sahadaki çalışmanın karşılığının alınamadığını anlatan Avcı, "Bugün burada bunun karşılığını aldık. Bazen skor bazen oyun seni memnun etmez ama bugün hem skor hem de çalıştıklarımızın karşılığını oyunun içinde görmek ve almak bizi mutlu etti." diye konuştu.

Sahanın bütününe bakıldığında ilk yarı Trabzonspor'un harika bir performans sergilediğini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Rakibi hiç devreye sokmadık. 4 attık, 4 net kaçırdık. 2. yarı itibarıyla baskıyı yapmadan, koşu mesafesini biraz daraltarak ikinci bölgede bekleyip merkezi daraltarak hem topa sahip olmayı hem de geçişlerde başarılı olmayı düşündük. Bunda zaman zaman başarılı olduk. Bütününde de dediğim gibi çalıştığımızın karşılığını aldık."

Avcı, geçen hafta şampiyonluğun pırıltılarının gözüktüğünü anlatarak, "Bugün bir maç kazandık. Büyük bir adım attık ama daha bir şey kazanmadık. Trabzonspor sevdalılarına, taraftarlarına galibiyeti hediye ediyorum. Cuma günü Kayseri ile bir lig maçımız var. Salı günü de kupada Antalya ile oynayacağımız çeyrek final var. Bütün tribünleri doldurmayı, Trabzonlulardan oluşturdukları bu güzel kültürle pozitif desteklerine devam etmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine Avcı, "Daha iyi durumda. Bugün en ufak risk almak istemedik. Tedavisi daha var. Pazartesi takımla olacak. Cuma günü olur, olmazı bilemiyorum. Hafta sonu olmazsa bir sonraki maçta büyük ihtimalle bizimle olacak." dedi.