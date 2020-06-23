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Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması sonrası arbede yaşandı.

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından
23.06.2020 02:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 03:34

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması sonrası arbede yaşandı.

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Bakasetas'ın uzatma dakikalarında beraberliği getiren golünün ardından iki kulüp yöneticileri arasında sözlü tartışma çıktı. Protokol tribününde başlayan sözlü tartışma saha içine taşındı.

Alanyaspor Kulüp Müdürü'nün kendine küfür ettiğini öne süren Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da sahaya indiği görüldü.

Bazı kulüp yöneticilerinin de dahil olmasıyla arbedeye dönüşen olaylar, araya girenler tarafından yatıştırıldı. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından taraflar sahadan ayrılıp, soyunma odasına gitti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, "Alanyasporlu idarecilerden ölmüş anneme sövenler oldu. Alkollü olduğumu söylemişler. Ben doğduğumdan beri ağzıma alkol koymadım. Şimdi alkol testi yaptıracağım." açıklamasını yaptı.

Ağaoğlu, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda, bordo-mavili kafileyi taşıyan uçağın Trabzon'a hareketinden önce alkol testi de yaptırdı.

Kaynak: AA

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