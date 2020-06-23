Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından
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Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "İstediğimiz gol, uzatmalarda da olsa oldu.

23.06.2020 00:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:45

Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "İstediğimiz gol, uzatmalarda da olsa oldu. Maçı kazanabilirdik ama sonucu 2-2 oldu. Yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, uzatma dakikalarında buldukları golle aldıkları bir puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Maçın zor olacağını iyi bildiklerini dile getiren Bulut, karşılaşmadan önce futbolcularına buradan 3 puanla ayrılmaları gerektiğini söylediğini anlattı. Kupa maçında Antalyaspor'u iyi bir skorla yenip adlarını finale yazdırdıklarını hatırlatan Bulut, "O futbolu bugün burada da göstermek istiyorduk. Diğer taraftan ilk beşin içinde olma hedefimiz var. O hedefimize de ulaşmak için maçı kazanmak istiyorduk. Ama tabii karşımızda olan takım, büyük bir takım. Türkiye'nin 4 büyük takımından biri. Şampiyonluğa oynayan bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk." diye konuştu.

İlk yarıda yaptıkları hatadan yedikleri golün oyunlarını biraz geriye attığını dile getiren Bulut, 1-1'i yakaladıktan sonra ikinci yarıda daha baskılı oynamak istediklerini belirtti.

İkinci yarının başlarında ikinci golü kalelerinde gördüklerini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Yine bir dikkatsizlik nedeniyle gol yedik. Ama futbolcularımı tebrik ediyorum, hiçbir zaman oyunu bırakmadılar. 95'inci dakikaya kadar savaşmaya devam ettiler. Gol atma yollarında yeterince mücadele ettiler, gol atmak istediler. Sonunda istediğimiz gol uzatmalarda da olsa oldu. Maçı kazanabilirdik ama sonucu 2-2 oldu. Yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz."

Trabzonspor'a kalan haftalar için başarılar dileyen Bulut, maçtan sonra protokol tribününde çıkan arbede ile ilgili ise "Ben görmedim, ben erken çıktım. Ama duydum, dışarıda birkaç sıkıntı oldu. Konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim çünkü olayı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Çimşir: "6 müsabakamız daha var"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, önemli bir avantaj kaybettiklerini söyledi.

Alanyaspor maçında kaybedilmiş iki puanlarının olduğunu dile getiren Çimşir, "Sonuç itibarıyla bakıldığı zaman bir avantaj kaybettik. 6 müsabakamız daha var. Son düdüğe kadar bu yarışa devam edeceğiz. Biz bir beraberlikle yıkılmayacağız, ayağa kalkacağız tekrar. Hep beraber takım halinde bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çimşir, kalecileri Uğurcan Çakır'ı kasığındaki bir yırtık nedeniyle oyundan aldığını belirterek, "Yarın daha net belli olur diye tahmin ediyorum. Şu anda bir şey söylemek çok doğru değil." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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