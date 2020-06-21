Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
21.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:48
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde maç öncesi gerçekleştirdiği son antrenmanda taktik çalıştı.
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Kaynak: AA