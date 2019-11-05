Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor deplasmanında 3 puan hedefliyor

05.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:18

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maçtan üç puanla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bulut, turuncu-yeşilli ekibin Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lig liderliğini götürebildikleri kadar götürmeye çalışacaklarını söyledi.

Ligde ellerinden gelen en iyi performansı sergilemeye çalıştıklarını aktaran Bulut, haftalardır ligi lider götüren futbolcularını tebrik ettiğini dile getirdi.

Bulut, "Futbolcularımız iyi çalışıyor, iyi futbol oynuyoruz. Maalesef bazı maçlarda gol eksiğimiz oluyor. O bizi üzüyor. Çünkü yeterince gol pozisyonuna giren bir takımız ama değerlendiremiyoruz. Üç dört maçta bunu yaşadık. Değerlendirmiş olsaydık yakaladığımız pozisyonları, şu an aradaki fark 5-6 puan olabilirdi ama futbol bu, kaçırabiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

"Biz fazlasını almaya çalışacağız"

Trabzonspor ile deplasmanda yapacakları maç için de iyi hazırlandıklarını belirten Bulut, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde maça çıkacak rakiplerine başarı diledi.

Bulut, şunları kaydetti:

"Trabzonspor, kendi evinde iyi oynayan bir ekip. Taraftarı da arkasında olunca daha farklı olabiliyorlar. O desteği, 12. gücü alabiliyorlar taraftarlardan. Ancak bizim için bir şey fark etmeyecek. Deplasmanda da olsa kendi evimizde de olsa sonuçta bir maça çıkacağız. Bir puanla maça başlıyorsunuz. İnşallah biz fazlasını almaya çalışacağız. Zor bir deplasmandan üç puanla dönmek bizim adımıza iyi bir şey olacak ama söylediğim gibi ilk başta çalışıp, sahada doğruları yaparak üç puanı almaya çalışacağız Trabzonspor'dan."

Bulut, basın mensuplarının "Ligin zirvesinde yer alan ilk üç takımın Anadolu ekiplerinden oluşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Sezonun ilk 10 haftası daha. Şimdi böyle bir sıralama var ama bunu ne kadar sürdürebiliriz? İnşallah uzun bir süre bu şekilde devam eder." cevabını verdi.

Ligde sadece İstanbul takımlarının olmadığını vurgulayan Bulut, "Bu ne kadar devam ederse ligimizin de değeri, gücü, kalitesi o kadar artmış olacak. İnşallah sezon sonuna kadar bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kısa pas çalışmasının ardından basına kapalı devam etti.

Sakatlıkları bulunan Lokman Gör, Juanfran ve Musa Çağıran, antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA