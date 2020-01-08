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Aytemiz Alanyaspor, Tirana'yı devirdi

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana ile karşılaştı.

08.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:00
Aytemiz Alanyaspor, Tirana'yı devirdi
İkinci devre hazırlıklarını 'da sürdüren , hazırlık maçında takımı KF Tirana ile karşılaştı. Alanya ekibi, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

Gloria Sports Arena'da oynanan müsabakada Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Efecan Karaca ve 72'nci dakikada Djalma Campos kaydetti. Arnavutluk ekibinin tek golü 62'nci dakikada Michael Ngoo'dan geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Maçtan detaylar


Kaynak: DHA
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