Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
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Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Turuncu-yeşilli kulüp, ayrılığı "Teknik direktörümüz Çağdaş Atan'a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleriyle duyurdu.

Sezona 15 Ağustos'ta Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek başlayan, ikinci haftada 21 Ağustos'ta konuk ettiği Altay'a 4-1 mağlup olan Alanyaspor, üçüncü haftada 28 Ağustos'ta dış sahada Atakaş Hatayspor'a 5-0 kaybetti.

Akdeniz temsilcisi, Atan yönetiminde geride kalan üç hafta sonunda 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3 puan topladı ve ligde 13. sırada yer aldı.

Alanyaspor ile 47 maç

Atan, 2020-2021 sezonunun ilk haftasından bu yana çalıştırdığı turuncu-yeşilli takımın başında 42'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1'i Avrupa Ligi elemesi olmak üzere 47 maça çıktı.

41 yaşındaki teknik adam, bu mücadelelerin 21'inde galibiyet sevinci yaşadı. Alanyaspor, Atan yönetiminde çıktığı karşılaşmaların 8'inde rakipleriyle berabere kaldı, 18'inde sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa heyecanı kısa sürdü

Süper Lig'de teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2019-2020 sezonunu 5. bitiren Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkını kazanmıştı.

Önceki sezon sonunda Bulut'un ayrılmasıyla 3 yıllığına teknik direktörlük görevine getirilen Atan yönetiminde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla 24 Eylül 2020'de deplasmanda karşılaşıp rakibine 1-0 yenilen turuncu-yeşilliler, Avrupa kupalarına veda etmişti.

Geçen sezon Çağdaş Atan yönetiminde ligi 7. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilerek elenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu.
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Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
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