Aytemiz Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp'e pankartlı tebrik

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele turuncu-yeşilli taraftarlar, Rıza Kayaalp'i açtığı pankart ile tebrik etti.

22.09.2019 16:39
Aytemiz Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp'e pankartlı tebrik

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele turuncu-yeşilli taraftarlar, Rıza Kayaalp'i açtığı pankart ile tebrik etti.


Alanyaspor'u desteklemek için Ankara'ya gelen turuncu-yeşilli ekibin yaklaşık 400 taraftarı, tribünde açtığı pankart ile Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'i tebrik etti. Açılan pankartta, "Sen dünyada, biz burada lideriz Rıza Kayaalp" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.