Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor maçı ertelendi mi? Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor neden ertelendi? Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman?

Süper Lig karşılaşması Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor maçı ertelendi mi? Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor neden ertelendi? Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman?

Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, 14. dakikada Fatih Aksoy'un attığı golle 1-0 önde bulunuyordu. Fakat maç neden ertelendi? Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor maçı ertelendi mi? Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor neden ertelendi? Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman?

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Son dakika: Yoğun yağış nedeniyle Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması 19. dakikada yarına ertelendi. Mücadele şartların uygun olması halinde yarın (31 Ocak Pazar günü) saat 16.00'da 19. dakikada kaldığı yerden devam edecek.

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bugün oynanması beklenen Alanyaspor - Sivasspor maçı 30 Ocak, saat 16.00'da başladı. Fakat yoğun yağış nedeniyle karşılaşma ertelendi. Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman yapılacak? Mücadele şartların uygun olması halinde yarın (31 Ocak Pazar günü) saat 16.00'da 19. dakikada kaldığı yerden devam edecek.