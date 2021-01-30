Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor maçı ertelendi mi? Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor neden ertelendi? Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman?
Süper Lig karşılaşması Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor maçı ertelendi mi? Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor neden ertelendi? Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman?
Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, 14. dakikada Fatih Aksoy'un attığı golle 1-0 önde bulunuyordu. Fakat maç neden ertelendi? Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor maçı ertelendi mi? Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor neden ertelendi? Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman?
ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MAÇI ERTELENDİ Mİ?
Son dakika: Yoğun yağış nedeniyle Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması 19. dakikada yarına ertelendi. Mücadele şartların uygun olması halinde yarın (31 Ocak Pazar günü) saat 16.00'da 19. dakikada kaldığı yerden devam edecek.
ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Bugün oynanması beklenen Alanyaspor - Sivasspor maçı 30 Ocak, saat 16.00'da başladı. Fakat yoğun yağış nedeniyle karşılaşma ertelendi. Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman yapılacak? Mücadele şartların uygun olması halinde yarın (31 Ocak Pazar günü) saat 16.00'da 19. dakikada kaldığı yerden devam edecek.