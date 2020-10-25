Aytemiz Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük Spor'u 2 - 0 mağlup etti!
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Aytemiz Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük Spor'u 2 - 0 mağlup etti!

25.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 25.10.2020 20:31
Aytemiz Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük Spor'u 2 - 0 mağlup etti!

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve bu haftayı da lider kapamayı garantiledi. Aytemiz Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük Spor'u 2 - 0 mağlup etmiş oldu.

ALANYASPOR İLK 11'İ

Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'İ

Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

AYTEMİZ ALANYASPOR 2-0 FATİH KARAGÜMRÜK

GOLLER

Dk.8 Davidson, Dk.81 Babacar

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