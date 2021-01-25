Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 21. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçıdır. Peki Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?