Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

25.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:55
Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 21. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçıdır. Peki Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçıdır. Peki Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

AYTEMİZ ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçı 25 Ocak Pazartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

AYTEMİZ ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçı Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında yayınlanacaktır.

AYTEMİZ ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bahçeşehir Okulları Stadyumu, Antalya'da oynanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

TARIK ONGUN(1. Yardımcı Hakem)

ALPASLAN DEDEŞ(2. Yardımcı Hakem)

CİHAN AYDIN(Dördüncü Hakem)

HÜSEYİN GÖÇEK(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)

EROL ÖZBULUT(Temsilci)

MURAT KARAKAYA(Temsilci)

REFİK EMRE(Temsilci)

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