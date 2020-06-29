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Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
29.06.2020 21:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:38

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı.

Turuncu-yeşilliler, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Öte yandan, Alanyasporlu futbolcu Anastasios Bakasetas için idman öncesi pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldı.

Kaynak: AA

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