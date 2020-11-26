Aytemiz Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi uzatıldı
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Aytemiz Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi uzatıldı

26.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:41
Aytemiz Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi uzatıldı

Aytemiz Alanyaspor, başarılı kalecisi Jose Marafona ile sözleşme yeniledi.

Aytemiz Alanyaspor, başarılı kalecisi Jose Marafona ile sözleşme yeniledi. Bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan başarılı file bekçisinin sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Jose Carlos Coentrao Marafona'nın sözleşmesi, başkan Hasan Çavuşoğlu'nun katılımıyla Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreniyle 2 yıl daha uzatıldı.

"İYİ Kİ MARAFONA'YI ALANYASPOR'A GETİRMİŞİZ"Başkan Hasan Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, "Marafona'yı Portekiz'de 2 yıl önce tanıdım. İyi ki tanımışım. Kendisinin ne kadar kaliteli bir kişi olduğunu ilk gördüğümde anlamıştım. İyi ki Marafona'yı Alanyaspor'a getirmişiz. Yeni sözleşmesi her iki taraf için de hayırlı olsun. Kalede duruşu ve kişiliğiyle inşallah kat edeceğimiz çok yol var. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi."ALANYASPOR'UN BAŞARISI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Alanyaspor'da olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Marafona ise "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana güvendikleri ve bu fırsatı verdikleri için başkan beye teşekkür ediyorum. Elbette Alanyaspor'un başarısı için mücadele ediyoruz. Bu güveni boşa çıkarmamak için sahada elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

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Aytemiz Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi uzatıldı
Aytemiz Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi uzatıldı
Aytemiz Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi uzatıldı
Aytemiz Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi uzatıldı
Aytemiz Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi uzatıldı
Aytemiz Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi uzatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kurt

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