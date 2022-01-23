Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23'üncü hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'un GZT Giresunspor'u 3-1 yendiği maçın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, açıklamalarda bulundu.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçından sonra iç sahada kazanmak istediklerini ifade ederek, "İç sahada problemlerimiz var. 3 maçtır kazanamıyoruz, sıkıntılarımız var. Ama deplasmanlarda puanlarla dönüyoruz. Maça da iyi başladık, baskıları iyi uyguladık fakat 2 pozisyon hatasından 2 gol yedik" dedi.

Sanchez, maçta iki gol atan Emre Akbaba ile ilgili de, "Emre'yi gerçekten tebrik etmek lazım. Sadece 2 haftadan attığı gollerden dolayı değil, biraz daha istatistiki yoğunlaşırsak sahanın en fazla koşan ve en yüksek sprint atan futbolcusu. Toplu ve topsuz oyuna çok büyük katkı veriyor. Gerek topla aldığı dönüşleri, attığı pasları, topsuz olarak sunduğu pozisyon rakibi güçleştiriyor" ifadelerini kullandı.