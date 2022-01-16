Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

SPOR Toto Süper Lig'de Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Sanchez Mateos, sonuçtan son derece mutlu olduklarını söyleyerek, "İlk 30 dakikada oynadığımız futbol, istediğimiz ve beklediğimiz futboldu.

SPOR Toto Süper Lig'de Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Sanchez Mateos, sonuçtan son derece mutlu olduklarını söyleyerek, "İlk 30 dakikada oynadığımız futbol, istediğimiz ve beklediğimiz futboldu. Oyuncular belli bölümlerde istediklerimizi sahaya yansıttılar, bundan dolayı mutluyuz. Buradaki ikinci maçımız. Eksiklerimize çalışacağız. İlk 30 dakikadaki oyunumuzu 90 dakikaya yaymaya çalışacağız" dedi.

Geçen hafta koronavirüs vakaları nedeniyle bazı oyuncuların yıprandığını dile getiren Mateos, transfere ihtiyaç duymadıklarını aktardı.

Teknik patron Nobre, kulübün 108'inci yıl dönümünde galip gelemedikleri için üzgün olduklarını sözlerine ekledi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri